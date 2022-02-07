Сумчанка Дар’я Рубльова дебютувала на Олімпіаді. Що відомо про лижницю

На Олімпіаді у Пекіні сумські лижники розпочали боротьбу за медалі. 5 лютого у скіатлоні виступали жінки. Серед них була і Дар’я Рубльова з Шостки.

Лижниця Дар’я Рубльова на Олімпіаді представляє Сумщину. У Пекіні вона вперше увійшла до складу збірної України. У лижні гонки прийшла наприкінці другого класу школи — на тренування записалася разом із подружкою. Уже в 10 років вона завоювала свою першу медаль. На кубку пам'яті тренера Ігоря Бушмельова вона стала "срібною" призеркою. Потім були змагання в Туреччині, Кореї, Естонії, Фінляндії, Німеччині. У 2018-му Дар’я виконала розряд "Майстер спорту".

"Досить регулярні тренування одразу були у Дар'ї. Без пропусків, без якихось сумнівів. Дитина дуже добросовісна. Насправді ніколи ніяких проблем із нею не було. Слухняна, працездатна. Поведінка така спортивна, налаштована. Це видно було із самого дитинства, із початкових класів", — розповіла Суспільному тренерка дитячої школи "Барса" Оксана Бушмельова.

Напередодні змагань на Олімпіаді, Суспільному Дар’я сказала, що попереду на неї чекає важка праця і потрібно налаштовуватись на найкраще.

5 лютого на змаганнях зі скіатлону 21-річна Дар'я Рубльова фінішувала 63-ою.

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