Запоріжець вже рік не отримує зарплату. Що кажуть у Держпраці

Віктор Комісаренко намагається повернути зароблені кошти на підприємстві “Запоріжшляхбуд”, які він перестав отримувати понад рік тому.

Про це він розповів кореспондентці Суспільного Запоріжжя Дар'ї Пасічник.

Віктор Комісаренко впродовж 20 років працював на приватному підприємстві "Запоріжшляхбуд", обіймав посаду інженера-енергетика. Чоловік запевняє, йому заборгували близько 70 тисяч гривень — зарплатню припинили виплачувати з листопада 2020 року.

Фото: Суспільне Запоріжжя Віктор Комісаренко

"Сказали, база зараз у мінусі. Не вистачає фінансів. Коли буде виведено в нуль баланс, будемо виплачувати й оплачувати зарплату. З листопада 2020 по листопад 2021 я не отримував заробітну платню", — розповідає запоріжець.

Віктор Комісаренко каже, через заборгованість роботу на підприємстві не покинув — до пенсії залишалось рік і 10 місяців. Та несподівано у листопаді 2021 року дізнався, що його звільнили того ж року у серпні за "власним бажанням": "Звільнили 31.08.21. Дізнався про це числа 19-20 листопада. Вони мені пояснили, що в нас підприємство в мінусі й нічим платити. Заяву за власним бажанням я не писав. Влаштуватися на роботу у такому віці більш ніж складно".

Фото: Суспільне Запоріжжя

По факту того, що трапилося, чоловік звернувся до головного управління Держпраці у Запорізькій області та планує захищати свої права у суді — розповів журналістам Суспільного адвокат Віталій Харьков:

"Ми підняли довідки з пенсійного фонду України, і виявилося, що підприємство починаючи з листопада 2020 року не виплачувало ЄСВ до ПФО, не перераховувало".

Фото: Суспільне Запоріжжя Віталій Харьков

"У нас була позовна заява, просимо визнати наказ незаконним. Зобов’язати скасувати наказ, поновити людину на роботі, стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату та заробітну плату за час вимушеного прогулу. Тобто з того моменту, як він дізнався, що він звільнений, перестав працювати та до моменту винесення судом рішення про поновлення на роботі", — додає адвокат.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами заступниці начальника відділу Головного управління Держпраці в Запорізькій області Ганни Бабаєвої, на підприємстві здійснили перевірку та знайшли низку порушень трудового законодавства, зокрема, “Запоріжшляхбуд” не виконало повний розрахунок з Віктором Комісаренком у день його звільнення:

"У ході інспекційного відвідування було встановлено, що заяви працівника, щодо звільнення не було. Було встановлено порушення строків виплати заробітної плати, і видано знову ж таки припис, який буде надалі головним управлінням контролюватися, і знов проводитимуться перевірки щодо цього питання", — наголосила Ганна Бабаєва.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ганна Бабаєва

У разі невиконання умов припису на підприємство будуть накладені штрафні санкції, додає Ганна Бабаєва.

Журналісти Суспільного намагалися зв`язатися з керівництвом “Запоріжшляхбуду”, проте на телефонні дзвінки ніхто не відповів. На робочому місці директора наша знімальна група також не застала. Інформаційний запит передали одному з орендаторів бази та відправили на електронну пошту. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін.

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