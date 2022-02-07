Ізраїльський уряд розслідуватиме можливе стеження поліції за посадовими особами

Уряд Ізраїлю створить комісію, яка розслідуватиме несанкціоноване використання поліцією шпигунської програми Pegasus проти посадових осіб. Об’єктами стеження були посадовці, журналісти та син експрем’єра Бенджаміна Нетаньяху.

Про це повідомляє BBC.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет вже висловився з приводу можливого використання поліцією шпигунської програми. Він заявив, що якщо інформація правдива, "це дуже серйозно".

Згідно з повідомленням, в Ізраїлі перевіряють інформацію щодо можливого використання поліцією програми Pegasus, розробленої фірмою NSO, фірмою, що спеціалізується на шпигунському програмному забезпеченні.

Компанія наполягає на тому, що після продажу програми, не має доступу до даних користувача чи контролю над програмою. Фірму часто звинувачували в тому, що вона продає Pegasus авторитарним режимам в усьому світі і таким чином допомагає їм. Крім цього, NSO наполягала, що їхня програма не буде використана проти громадян Ізраїлю.

Pegasus потрапляє в телефони та відкриває оператору доступ до повідомлень, фотографій, електронних листів, історії дзвінків. Програма також може активувати мікрофони та камери телефонів.

Серед можливих жертв стеження:

Генеральні директори міністерств транспорту, фінансів та юстиції;

Лідери протестів груп захисту прав людей з інвалідністю;

Мери міст Нетанья, Мевасерет-Цион, Кір’ят-Ата та Холон;

Свідки у справі 4000, яка стосується обвинувачень проти експрем’єра Бенджаміна Нетаньяху та Шауля Еловича;

Керівництва новинного сайту Walla;

Сина Бенджаміна Нетаньяху Авнера та двох медіарадників Нетаньяху.

Можливе стеження за цими особами могло відбутися мій 2015 та 2018 роками.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Pegasus. Як через ізраїльське ПЗ слідкували за журналістами та урядовцями. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Pegasus. ООН закликала накласти мораторій на продаж технологій кіберспостереження

"Мій телефон відстежували з 2019-го року". Що кажуть журналісти, за якими шпигували через Pegasus

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу