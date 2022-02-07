У Сумах провели першу в області операцію з чистки коронарної артерії серця

У Сумах провели операцію з чистки коронарної артерії серця. Вона тривала 4,5 години, сказав її учасник — лікар-хірург, завідувач обласного центру ендоваскулярної хірургії Євгеній Марченко. Це перша така операція в області. В Україні в цілому, сказав лікар, у 2021 році таких провели близько п’яти.

Операцію робили сумські хірурги обласної лікарні разом з колегами із Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

Пацієнтка Валентина Гузєва приїхала до Сум з Конотопа. Спочатку пройшла обстеження. Потім призначили день проведення хірургічного втручання, на який до Сум приїхала бригада фахівців разом зі спеціальною апаратурою.

“Такі приступи були жахливі років п'ять. Лікувалася, оці "пирскалки" усякі – нітрогліцерин. Трошки допомагало, але я не могла рухатись, поповнішала, набула купу через це хвороб”, — сказала пацієнтка Валентина Гузєва.

Операцію їй зробили 27 лютого. На шостий день після цього вона почала ходити, говорить жінка.

“Професор сказав мені, коли я лягала на операційний стіл: а ви знаєте, що у вас два місяці життя лишилося? Я кажу: ні. Будемо, каже, поїхали”, — розповідає вона.

Поки такі хірургічні втручання проводили шляхом полосних операцій через розрізання грудної стінки і зупинки серця. Це тягне велике навантаження на організм пацієнта, говорить завідувач обласного центру ендоваскулярної хірургії Євгеній Марченко. Тепер усе пройшло інакше.

“Через прокол на артерії стегна ми дісталися артерій, які кровопостачають серцевий м’яз, завели ультратонкий провідник, по цьому провіднику доставили мікрокатетер. Мікрокатетером дістали в стовбур лівої коронарної артерії в передню міжлуночкову гілку, тобто, в басейн, який постачає серцевий м’яз і по спеціальному провіднику, забравши мікрокатетер, дісталися спеціальним ротобляційним катетером”, — пояснює він.

Останній катетер, за словами Марченка це фактично спеціальний бур, який крутиться зі швидкістю 250 тисяч обертів на хвилину. Цим буром почистили артерію від кальцієвого шару, що утворився на стінках судини і заважав проходженню крові, яка живить серце пацієнтки. Це перший досвід, говорить Євгеній Марченко, тепер вони планують закупити обладнання для таких операцій.

Сама операція була безкоштовною. Жінка заплатила за спеціальний катетер – сітчасту трубку, який поставили всередину судини після чистки. Його вартість – 26 тис. грн. Для подібних операцій таких катетерів треба близько тисячі на область. Від держави їхній центр отримує – 10-15 штук на пів року, сказав Євгеній Марченко. Їх ставлять пацієнтам, що потрапляють до центра у екстрених станах. На планові операції катетери треба купувати самостійно.

Також від держави 2021 року не отримали жодного кардіостимулятора, яких треба близько сотні на область. Один кардіостимулятор коштує 30-50 тис. грн, сказав Євгеній Марченко. Чому в область не надходять катетери та кардіостимулятори, Суспільне запитало у Міністерства охорони здоров’я. Чекаємо відповідь на запит.

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