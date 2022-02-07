У Сватовому збільшилось кількості хворих серед дітей на COVID-19

Удвічі більше випадків захворювання на COVID-19 фіксують у Сватовому у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За словами головної лікарки міського центру первинної медико-санітарної допомоги Раїси Левенець, частіше на коронавірус почали хворіти діти. Захворювання мають здебільшого легкий перебіг.

Нова хвиля коронавірусу відзначається збільшенням кількості хворих серед дітей починаючи з немовлят і до підліткового віку. У дитячої лікарки Наталії Чередниченко під наглядом 40 таких пацієнтів. Трьох відправили до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні.

"Цього року лише за останній місяць у нас щоденно виявляються серед дітей тільки по моєму кабінету від 15-ти – це найбільше, і наступні дні – це 5, 6, 7, 8, 9", - розповіла лікарка-педіатриня Наталія Чередниченко.

Те, що лікарі виявляють зараз переважно легкі форми COVID-19 – це результат кампанії із вакцинації, вважає головна лікарка Раїса Левенець. У Сватівській громаді, де проживає близько 27 тисяч людей, щеплено понад 70 відсотків населення. Разом із тим кожен другий пацієнт, який звертається до лікарів, отримує позитивний результат експрес-тесту.

"Якщо ми візьмемо 4 лютого, в цей день зроблено було 100 проб, із них 56 були позитивними. Але це особи, які прийшли до нас, у яких легка форма коронавірусної інфекції. Важкі всі знаходяться дома, яких оглядаємо ми дома, оглядає швидка допомога дома і вирішується питання про госпіталізацію їх відразу до нашої багатопрофільної лікарні", - розповідала головна лікарка Сватівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Раїса Левенець.

Що відомо