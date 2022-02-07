В Одеській міськраді 50% співробітників пішли на лікарняний

Половина співробітників управлінь та департаментів Одеської міської ради пішли на лікарняний через COVID-19 та ГРВІ. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов під час апаратної наради 7 лютого.

За словами міського голови Одеси, у департаменті праці та соціальної політики на лікарняний пішли 30% складу, а у департаменті економічного розвитку – 50%. Найбільша кількість хворих у департаменті комунальної власності – понад 60%.

"Ситуація дуже напружена. Ми порахували, що десь більше, десь менше, але приблизно понад 50% складу міськради зараз перебуває на лікарняному. Це значить, що ми не можемо десь своєчасно відпрацювати документи. Задачі, які наразі перед нами поставлені, виконуються зі збільшеним у два-три рази навантаженням", — розповів Геннадій Труханов.

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