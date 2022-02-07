На Одещині підприємця підозрюють у незаконному засіюванні 120 га землі

46-річному фермеру з Одещини оголосили підозру. Чоловік без дозвільних документів засіяв ячменем та соняшником два поля загальною площею 120 гектарів. Використана ним земля належить Кубейській сільській раді. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

За словами чоловіка, у такий спосіб він бажав заробити. Про незаконність своїх дій він знав.

Як зазначили у поліції, фермер завдав сільській раді збитків на 500 тисяч гривень, які він відшкодував під час досудового розслідування. За скоєне йому оголосили підозру зач.1 ст.197-1. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів або арешт строком до 6 місяців.

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