На Івано-Франківщині суд відмовив невакцинованій проти COVID-19 вчительці у поновленні на роботі та виплаті зарплати під час відсторонення. Про це йдеться у рішенні Калуського міськрайонного суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно із текстом рішення, вчительку англійської мови Калуського ліцею № 2 16 листопада 2021 року відсторонили від роботи через те, що вона не щепилася проти COVID-19 (не надала керівництву сертифікату про вакцинацію). Зі своїм відстороненням жінка не погодилася та звернулася до суду з позовом щодо скасування наказу про відсторонення та відновлення виплати заробітної плати.

У позові вчителька зазначила, що наказ "грубо порушує її права та суперечить Конституції України та Кодексу законів про працю". Як йдеться у тексті рішення, у законодавстві немає окремого порядку відсторонення працівників від роботи через відсутність вакцинації проти COVID-19.

"Посилаючись на низку наказів Міністерства охорони здоров'я України, позивач стверджує, що вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні носить офіційний статус — клінічний експеримент", — йдеться у рішенні.

Дослідивши докази, суд не побачив ознак порушення конституційних прав учительки.

"Суд вирішив, що наказ про відсторонення позивачки від роботи ухвалили у повній відповідності до законодавства, тому підстав для його визнання незаконним та скасування немає, як і підстав для допуску позивачки до роботи та стягнення заробітної плати за час відсторонення. Тому позов не може бути задоволений", — інформують у тексті рішення.

Вчителька може подати апеляційну скаргу на рішення суду в Івано-Франківський апеляційний суд упродовж 13 днів.

Що відомо

З 8 листопада, за наказом Міністерства охорони здоров'я, державних службовців та викладачів відсторонятимуть від роботи у разі відсутності щеплення проти коронавірусу.

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