На Волині зросла середня зарплата: хто отримує найбільше

Середня заробітна плата на Волині у грудні 2021 року становила 14 568 гривень. Це на 25,6 % більше ніж було у листопаді, – інформують в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Середня заробітна плата по Україні у грудні склала 17 453 гривні.

За даними фахівців обласного управління статистики, найбільш оплачуваною у грудні була робота працівників, зайнятих у сферах:

лісового господарства і лісозаготівель (18 тисяч гривень);

фінансової та страхової діяльності (22 686 гривень);

державного управління й оборони (22 073 гривні).

Також високий рівень заробітної плати відмітили у працівників виробництва меблів, автотранспортних засобів, машин і устаткування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в майже два рази.

Найнижчі зарплати нині фіксують у сферах тимчасового розміщування й організація харчуванням (8 846 грн) та операцій з нерухомим майном (9 956 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж грудня зменшилася на 35 % і станом на 1 січня становила 28,3 мільйона гривень. Вчасно не отримали оплату праці 2,6 тисячі волинян, зайнятих в області економіки, кожному з них не виплатили в середньому по 10 819 гривень.

Що відомо

В жовтні в обласному управлінні статистики навпаки повідомляли про зменшення середньої заробітної плати. Тоді, за даними фахівців, волинянин в середньому отримували 11 254 гривні.

За даними Держстату, Волинь восени 2021 року опинилася у трійці регіонів із найнижчою середньою заробітною платою робітників.

Матеріал підготував Богдан Комаровський.