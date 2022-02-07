62-річному жителю Березівки, що на Одещині, оголосили підозру в систематичному домашньому насильстві. Йому загрожує кримінальна відповідальність, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

За даними пресслужби поліції, чоловік чотири місяці нецензурно лаявся на 52-річну дружину, погрожував побиттям, а під час останньої сварки вдарив її по обличчю. На чоловіка нібито неодноразово складали протоколи, приписи та проводили бесіди. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Його підозрюють за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

Чоловік та дружина уклали угоду про примирення сторін, за якою першому загрожує два роки обмеження волі. Остаточне рішення прийматиме суд.

Читайте також

На Одещині з родини вилучили шістьох дітей. Їх батьки чинять домашнє насильство - поліція

В Одесі представили скульптуру, яка символізує домашнє насильство під час пандемії

В Одесі відкриють новий притулок для жінок із дітьми, які зіштовхнулися з домашнім насиллям

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області