У День всіх закоханих, 14 лютого, одеські відділи державної реєстрації актів цивільного стану, які стали учасниками заходу "Кохання поза часом 2022", працюватимуть у подовженому режимі. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції.

Подати заяву та зареєструвати шлюб можна буде з 8:00 до 20:00 у двох закладах:

Малиновський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції: м.Одеса, вул. Успенська, 60. Телефон: (048) 705-12-08, 705-12-10. Електронна пошта: [email protected]

Київський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції: м.Одеса, вул. Інглезі, 5. Телефон: (048)705-15-04, 705-15-02. Електронна пошта: [email protected]

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