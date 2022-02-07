Україна планує до 2025 року побудувати морський космодром. Що про це відомо

Проєкт космічної програми України передбачає побудову "Морського старту" — космічного космодрому на базі морської платформи, який би дозволяв запуск ракет із Атлантичного та Індійського океанів.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

"Є попередні оцінки та напрацювання в цьому напрямку, в межах космічної програми планується реалізувати цей проєкт. Це означає, що в межах цих п’яти років (2021-2025 роки — ред.) все це має бути реалізовано в металі і працюватиме, як комплекс", — стверджує він.

За словами Тафтая, вартість "Морського старту" оцінюється в 4,8 мільярда гривень: "Це досить невелика вартість, ми використовуємо ті технологічні ланки, ту інфраструктуру, яку мають українські підприємства".

Витрати на утримання морського космодрому, пояснив голова Держкосмосу, залежатимуть від розмірів ракети, яка запускатиметься. Тому "Морський старт" розрахований на запуск легких ракет, що " буде привабливим і для операторів космічної системи, і для тих, хто запускає супутники, тобто замовників".

Що відомо

В 1995 році ДП "Виробниче об’єднання "Південний" разом з компанією "Боінг", норвезькою "Кварнер" і російською ракетною корпорацією "Енергія" розпочали створення міжнародного проєкту "Морський старт".

Розробка і реалізація здійснювалася на комерційній основі, але під контролем державних закладів. Ідея полягала у використанні морської платформи для здійснення комерційних космічних запусків з екваторіальної зони. У 2017 році за проєктом "Морський старт" відновлені роботи під керівництвом компанії "С7 Сі Лонч".

За словами Володимира Тафтая, новий проєкт морського космодрому схожий із попередником лише за концепцією: "Але це значно менша ракета, вона приблизно в 9 разів менша і, відповідно, і витрати на її використання будуть значно менші й економічно вона буде значно ефективніша".

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