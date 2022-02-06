"Бустер кохання". У Гамбурзі провели акцію COVID-вакцинації у борделі

У німецькому місті Гамбург 6 лютого в одному із закладів на Репербані, відомій у світі вулиці червоних ліхтарів, організували акцію щеплення від коронавірусу під назвою "Бустер кохання".

Про це повідомляє німецьке видання Wochenblatt.

Як завчається, відвідувачам старше 18 років запропонували 120 доз вакцин від коронавірусу Biontech та Moderna.

"Ми задоволені. Хоча не всі дози вакцини були використані, але багато людей скористалися цією пропозицією, в тому числі багато жінок", — сказав один з організаторів акції.

Зокрема, у публічному закладі робили щеплення другою та бустерною дозами вакцини. Одночасно з акцією "Бустер кохання" тестовий центр та художня галерея провели виставку картин "Сексповстання Репербан", яка пропагує щеплення проти коронавірусу.

Що відомо

У листопаді 2021 року в одному з борделів Австрії відкрили пункт вакцинації від коронавірусної хвороби. За умовами акції, якщо клієнт зробить щеплення на території закладу, він отримає ваучер на безплатний 30-хвилинний візит.

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