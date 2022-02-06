Біля берегів Лівану сталася аварія танкера, що перевозив мазут

Танкер із 42 тисячами тонн мазуту отримав пошкодження біля берегів Лівану через сильний вітер. Внаслідок аварії шкоди екології не спричинено.

Про це у Twitter повідомив міністр транспорту Лівану Алі Хамія.

За його даними, танкер прибув з турецького порту Аліага та прямував в ліванський порт Амшит.

"Танкер Pyxis Epsilon з 42 тисячами тонн мазуту через сильний вітер потрапив в інцидент біля берегів Амшита, внаслідок чого у судна пошкоджено кермо і було припинено розвантаження", — написав Хамія.

Міністр запевнив, що внаслідок аварії не було завдано шкоди екології. Судно вирішили відбуксирувати до порту Бейрута, де його розвантажать 7 лютого.

Що відомо

У лютому 2021 року після сильного шторму на узбережжя південного Лівану викинуло велику кількість нафтопродукту, що нагадував мазут. Ізраїльська сторона заявила про екологічну катастрофу через забруднення 160 кілометрів узбережжя нафтопродуктами невідомого походження.

Уряд Ізраїлю закрив усі середземноморські пляжі в країні через забруднення води внаслідок розливу нафтопродуктів. Громадян також закликали не плавати і не займатися спортом на пляжі через загрозу для здоров'я.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу