Прем'єр Перу пішов у відставку через три дні після призначення. Що сталося

Прем'єр-міністр Перу Ектор Валер Пінто оголосив про відставку на четвертий день після свого призначення на посаду. Причиною стали звинувачення в домашньому насильстві.

Про це повідомило радіо RPP.

Як зазначається, Пінто залишив посаду після звернення Національного товариства промисловості Перу (SNI) до президента країни Педро Кастільйо. У ньому представники SNI назвали призначення Пінто на посаду "серйозною атакою" на демократію та стабільність у Перу. Також місцеві ЗМІ повідомили, що у 2016 році нині дружина прем'єра звинувачувала його у домашньому насильстві щодо себе та доньки.

Пінто своєю чергою повідомив, що надіслав президенту країни листа, в якому висловив свою позицію.

rpp.pe Лист прем'єра Перу лідеру країни

"Я визнаю поразку, завдану мені газетами Перу, які пов'язані з ультраправими. Звинувачення побудовані на брехливій інформації. Я збираюся подати до суду на людей, які заявляли, що це правда",— заявив він.

Пінто очолив уряд Перу 1 лютого. До нього Кабінетом міністром країни з жовтня 2021 року керувала ексголова конгресу Перу Мірта Васкес.

Що відомо

У липні 2021 року виборча комісія Перу визнала переможцем другого туру президентських виборів представника лівої партії "Вільне Перу" Педро Кастільо, колишнього шкільного вчителя і профсоюзного лідера.

У листопаді 2020 року парламент Перу оголосив імпічмент президенту республіки Мартіну Віскаррі через підозру у корупції. Після цього громадяни країни вийшли на вулиці через незгоду із рішенням парламенту. Віскарра став президентом у 2018 році після відставки ексглави держави Педро Кучинські, проти якого запустили процес імпічменту.

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