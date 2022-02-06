На Запоріжжі в ДТП травмувались троє людей та загинула жінка

Шостого лютого близько дев'ятої години ранку рятувальникам надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі М-14 "Мелітополь-Новоазовськ" на Запоріжжі, в результаті якої троє людей травмувалися та одна жінка загинула.

Про це повідомляється на сайті головного управління ДСНС області.

ДТП сталося за чотири кілометри від села Новоіванівка. Автомобіль ЗАЗ зіхав у кювет та, зіткнувшись з деревом, перекинувся.

Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області

Чотирьох людей затиснуло конструкціями понівеченої автівки. Їх деблокували рятувальники. 34-річного водія та ще двох пасажирів, які зазнали травм, госпіталізували до медзакладу Мелітополя. Наразі встановлюються їхні особисті дані. З6-річна пасажирка загинула на місці.

За фактом ДТП поліція розпочала розслідування.

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