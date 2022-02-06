У Сумах вшанували пам’ять загиблих євреїв

Пам’ять загиблих євреїв вшанували в Сумах 6 лютого. Близько двох десятків людей зібралися на мітинг-реквієм біля пам’ятного знаку на центральному кладовищі.

За словами співробітниці благодійної організації "Сумський єврейський фонд ХеседХаїм" Тетяни Мирської, у Сумах у лютому 1942 року за кілька днів було страчено близько тисячі євреїв.

"За розповідями наших старих мешканців Сум. На жаль, практично нікого немає в живих, це було 6, 7, 8 лютого. Є відомості — 20 лютого, 14 лютого. У будь-якому разі це було в першій половині лютого. Громада сумська може була не така численна, але тут були євреї, жили корінні. Взагалі майже всі були розстріляні в ці дні. Їх усіх розстрілювали на цегельному заводі. Там де зараз перебуває станція переливання крові", — зазначила вона.

Головний рабин Сумської області Ехіел Левітанські зачитав молитву за загиблими. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку.

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