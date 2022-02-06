Команда мережі громадського моніторингу якості повітря України EcoCity з Івано-Франківська подарувала станцію моніторингу якості атмосферного повітря університету в Дніпрі. Про це Суспільному розповів куратор ініціативи Олексій Трелевський.

Станцію моніторингу встановили на території Українського державного університету науки і технологій у межах міжнародного проєкту "Чисте повітря для України", який впроваджує чеська громадська організація "Арніка". Її виготовила команда EcoCity.

"Станція моніторить якість повітря за декількома показниками. Вона визначає дрібнодисперсний пил двох фракцій, також має газоаналізатор діоксиду азоту, чадного газу, аміаку та приземного озону", — каже Олексій Трелевський.

Науковці університету будуть мати доступ не лише до даних з цієї станції, але й 18 інших, які працюють у Дніпрі.

"Внаслідок підписання меморандуму університет матиме доступ до даних зі станцій, а його студенти та науковці зможуть їх аналізувати, тобто залучати дані з моніторингу за якістю атмосферного повітря у Дніпрі до своїх наукових досліджень", — розповів Олексій Трелевський.

EcoCity та ГО "Арніка" підписали меморандуми про співпрацю із 12 університетами України.

"Нам потрібна така кооперація з університетами, з академічним товариством, щоб проаналізувати велику кількість даних, зробити наукові висновки", —каже Олексій Трелевський.

Серед навчальних закладів, з якими співпрацює EcoCity — університети Івано-Франківська, Запоріжжя, Тернополя, Кропивницького, Дніпра та Вінниці.

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