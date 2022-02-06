У Луцьку вперше відбувся турнір зі стрільби з лука на витривалість

У клубі стрільби з лука "Луцькі соколи" відбувся перший в обласному центрі турнір зі стрільби на витривалість “Lutsk Iron Archer”. Результати змагань повідомили на сторінці клубу.

Учасники турніру стріляли по мішенях шість годин поспіль.

У змаганнях взяли участь 10 команд, по два учасники в кожній. Як повідомили організатори змагань, вісім стрільців доєдналися до турніру онлайн. У потрійні мішені команди цілили з дистанції 18 метрів.

Фото: Клуб стрільби з лука "Луцькі соколи"

За час змагань кожною з команд було відстріляно шість раундів по 30 стріл. В результаті судді визначили переможців серед онлайн та офлайн учасників.

Результати перших командних змагань на витривалість "Lutsk Iron Archer":

Скайрим (Михалюк Богдан, Боровських Денис) - 1481 бал Бобри (Собуцький Назар, Алєксєєв Роман ) - 1439 бали Дрім Тім (Димарчук Саша, Кузнєцов Володя) - 1437 балів

Результати online рейтингу:

Скажені кажани (Беспалова, Костраш) - 1541 бал Донбаські Йордли (Беспалов С., Нерсєєва) - 1535 Стрінгер Сільвани (Московцова О., Щербак І. ) - 913 балів

На сторінці "Луцьких соколів" зазначили, що перші змагання отримали позитивні відгуки від учасників.Наступний турнір на витривалість планують зробити довшим.

Що відомо