У Луцьку вперше відбувся турнір зі стрільби з лука на витривалість

У клубі стрільби з лука "Луцькі соколи" відбувся перший в обласному центрі турнір зі стрільби на витривалість “Lutsk Iron Archer”. Результати змагань повідомили на сторінці клубу.
Учасники турніру стріляли по мішенях шість годин поспіль.
У змаганнях взяли участь 10 команд, по два учасники в кожній. Як повідомили організатори змагань, вісім стрільців доєдналися до турніру онлайн. У потрійні мішені команди цілили з дистанції 18 метрів.
За час змагань кожною з команд було відстріляно шість раундів по 30 стріл. В результаті судді визначили переможців серед онлайн та офлайн учасників.
Результати перших командних змагань на витривалість "Lutsk Iron Archer":
- Скайрим (Михалюк Богдан, Боровських Денис) - 1481 бал
- Бобри (Собуцький Назар, Алєксєєв Роман ) - 1439 бали
- Дрім Тім (Димарчук Саша, Кузнєцов Володя) - 1437 балів
Результати online рейтингу:
- Скажені кажани (Беспалова, Костраш) - 1541 бал
- Донбаські Йордли (Беспалов С., Нерсєєва) - 1535
- Стрінгер Сільвани (Московцова О., Щербак І. ) - 913 балів
На сторінці "Луцьких соколів" зазначили, що перші змагання отримали позитивні відгуки від учасників.Наступний турнір на витривалість планують зробити довшим.
Що відомо
- Клуб стрільби із лука створила учасниця національної збірної Ігор нескорених 2018-го Майя Москвич. В Сіднеї ветеранка АТО здобула "золото"
- Торік в жовтні луцькі лучники організували перший відкритий чемпіонат області зі стрільби з лука. 40 спортсменів змагалися у чотирьох категоріях.