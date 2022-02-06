У Марокко помер хлопчик, який п’ять днів провів у 32-метровій криниці

У селі Ігран на півночі Марокко помер п'ятирічний хлопчик Райян, який провалився в 32-метрову криницю і якого намагалися витягнути звідти протягом п'яти днів.

Як повідомляє ВВС, рятувальники дісталися хлопчика та витягли його увечері 5 лютого, однак незадовго до цього він помер. У дитини діагностували поранення голови, яке він міг отримати при падінні. Зазначається, що за кілька годин до порятунку до криниці опустили кисневу маску, їжу та воду. Однак невідомо, чи зміг Райян скористатися цією допомогою.

За даними телеканалу Al Jazeera, король Марокко Мухаммед VI висловив співчуття батькам хлопчика.

Що сталося

Інцидент стався ще 1 лютого і протягом останніх днів тривала масштабна операція з порятунку дитини, яка впала у криницю на пагорбах поблизу міста Шефшауен. Оскільки ширина криниці досягала 45 сантиметрів, а внизу звужувалася, рятувальники не могли дістатися хлопчика безпосередньо і тому вирішили викопали додатковий тунель глибиною 32 метри та з'єднати його з тим, де перебував Райян. Роботу ускладнювало те, що кам'янистий ґрунт навколо криниці міг обвалитися на дитину. За цією рятувальною операцією слідували ЗМІ по всьому світу, а в соціальних мережах набув популярності хештег #SaveRayan. Поруч з місцем події чергував гелікоптер, щоб швидко доправити хлопчика до лікарні, щойно його звільнять. Також туди з'їхалися тисячі людей, аби підбадьорити батьків та рятувальників.

За даними Al Jazeera, у селі Ігран з населенням близько 500 осіб є глибокі колодязі, багато з яких використовуються для зрошення врожаю канабісу, який є основним джерелом доходу для багатьох у бідних і посушливих регіонів Марокко. Більшість колодязів мають захисні кришки. Точні обставини того, як хлопчик впав у колодязь, залишаються невідомими.

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