На Дніпропетровщині жінка під час прогулянки знайшла застарілий артснаряд

На Дніпропетровщині жінка під час прогулянки знайшла на відкритій території застарілий артснаряд АС-152мм. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС в області.

Це сталося 5 лютого поблизу селища Дороге Новоолександрівської селищної територіальної громади у Дніпровському районі.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС України у Дніпропетровській області знищили артснаряд шляхом контрольованого підриву.

Інших небезпечних об'єктів на території не виявили.

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