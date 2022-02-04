Ексканцлер ФРН Шредер може увійти до наглядової ради "Газпрому"

Ексканцлер ФРН та член правлячої партії соціал-демократів Ґергард Шредер має увійти до наглядової ради Газпрому, замінивши на цьому посту зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, передає Tagesschau.

Колишній канцлер Німеччини має отримати посаду в російському газовому концерні. Політика, який "розуміє Путіна" висунули кандидатом до складу наглядової ради держкомпанії "Газпром".

Загальні щорічні збори заплановані на 30 червня. Шредер має замінити Тимура Кулібаєва, зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як відомо, Шредер є активним лобістом російських інтересів, він нещодавно обвинуватив Київ у "брязканні шаблями", розкритикував вимоги України щодо поставок зброї, він також давно вимагає скасування санкцій проти РФ.

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