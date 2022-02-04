В музей у Луцьку після реставрації повернули ікону 17 століття

Після проведення реставраційних робіт в експозицію Музею Волинської ікони повернули художній твір "Воздвиження Чесного Хреста", який був написаний в першій половині 17 століття. Про це повідомили на сторінці музею.

Два художники реставратори відновлювали ікону понад рік.

Музейники розповіли, що ікона з'явилася у фонді в 1981 році. Учасники експедицій по обстеженню храмів знайшли її в селі Верхнів колишнього Іваничівського району. Автор твору – "Волинський іконописець 1630 року".

Стан ікони був "аварійним", – зазначили в музеї. Найбільше від часу постраждала нижня частина твору.

Фото: Музей волинської ікони Відреставрована ікона – перша

У центрі ікони зображений патріарх Макарій з великим чотириконечним хрестом. Обабіч нього на амвоні – два диякони. Хрест підтримують два архієреї: єрусалимський єпископ Киріяк та митрополит Захарій.

Фото: Музей волинської ікони Елемент ікони до та після реставрації

В музеї зазначили, що в іконі, як і в інших творах майстра, велика роль відводиться архітектурі. Масивні споруди з центральним храмом, двома вежами і дзвіницею з підвішеним дзвоном з’єднані високими стінами.

Фото: Музей волинської ікони Верхня частина ікони до та після реставрації

Після завершення усіх реставраційних робіт твір представлений в окремому залі музею.

Що відомо