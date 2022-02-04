В музей у Луцьку після реставрації повернули ікону 17 століття

Після проведення реставраційних робіт в експозицію Музею Волинської ікони повернули художній твір "Воздвиження Чесного Хреста", який був написаний в першій половині 17 століття. Про це повідомили на сторінці музею.
Два художники реставратори відновлювали ікону понад рік.
Музейники розповіли, що ікона з'явилася у фонді в 1981 році. Учасники експедицій по обстеженню храмів знайшли її в селі Верхнів колишнього Іваничівського району. Автор твору – "Волинський іконописець 1630 рокуВолинський іконописець 1630 року – назва іконописного осередку, який за свідченнями істориків, ймовірно, діяв у Ковелі на Волині. ".
Стан ікони був "аварійним", – зазначили в музеї. Найбільше від часу постраждала нижня частина твору.
У центрі ікони зображений патріарх Макарій з великим чотириконечним хрестом. Обабіч нього на амвоніАмво́н — спеціальна споруда в християнському храмі, призначена для читання Святого Письма, співу або виголошення деяких богослужбових текстів, проголошення проповідей. – два диякони. Хрест підтримують два архієреї: єрусалимський єпископ Киріяк та митрополит Захарій.
В музеї зазначили, що в іконі, як і в інших творах майстра, велика роль відводиться архітектурі. Масивні споруди з центральним храмом, двома вежами і дзвіницею з підвішеним дзвоном з’єднані високими стінами.
Після завершення усіх реставраційних робіт твір представлений в окремому залі музею.
Що відомо
- Торік в серпні до музею повернули відреставрований класичний вівтар костелу 17 століття. Його знайшли у 1986 році на горищі православного храму села Борочичі колишнього Горохівського району.
- Музей волинської ікони в Луцьку, відділ Волинського краєзнавчого музею, відкритий у серпні 1993 року. Це єдиний в Україні музей, який представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису. Збірка музею нараховує більше 1,5 тис. пам’яток сакрального мистецтва.