Оприлюднено рейтинг найкращих університетів України. Хто у першій десятці

Ресурс Webometrics оприлюднив рейтинг найкращих вищих навчальних закладів України. Перше місце посів Київський національний університет Тараса Шевченка.

У першій десятці рейтингу Ranking Web of Universities опинились чотири виші Києва, три — Харкова та по одному — Сум, Дніпра та Львова.

Київський національний університет Тараса Шевченка. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Сумський державний університет. Національний авіаційний університет. Харківський національний університет радіоелектроніки. Харківський національний університет В. Н. Каразіна. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Національний Університет біоресурсів і природокористування України. Національний університет "Львівська політехніка". Національний гірничий університет.

Серед інших навчальних закладів — Львівський національний університет Івана Франка (12 місце), Київський національний університет технологій та дизайну (14 місце), Тернопільський національний медичний університет (16 місце), Київський національний економічний університет (19 місце), Національний аерокосмічний університет Н. Е. Жуковського (21 місце), Національний університет "Києво-Могилянська академія" (23 місце) та інші.

Із повним рейтингом українських університетів можна ознайомитись за посиланням.

Ranking Web of Universities — це система рейтингу світових університетів, яка ґрунтується на комбінації кількох показників, що враховує кількість публікацій та їхній вплив за кількістю зовнішніх цитат. Рейтинг публікується Cybermetrics Lab, дослідницькою групою іспанської Національної дослідницької ради (CSIC), розташованої у Мадриді.

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