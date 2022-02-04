Жителі п'яти сіл на Запоріжжі залишилися без транспортного сполучення

Жителі п'яти сіл Широковської громади Запорізької області з початку лютого не можуть дістатись обласного центру через скасування єдиного рейсового маршруту “Запоріжжя-Федорівка”.

Про це Суспільному повідомила голова громадської організації “Федорівська Громада “Успіх” Людмила Литвиненко. Вона розповідає: маршрут скасували начебто через звільнення єдиного водія, який працював як субпідрядник.

"Така величезна організація як “Профтаксі” у них немає заміни? Вони дуже непогано працюють і на “лівих” усіляких маршрутах. Це я бачила особисто. Квитки до нас можуть продаватись лише на автостанції Критого ринку. Тобто 5-6 людей з Лівого берега та по ходу руху маршрутка набирається — Правобережка, ринок та всі-всі інші люди, які пов'язані із містом", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Людмила Литвиненко

4 лютого біля сільського клубу Новопетрівки зібралось, за підрахунками Суспільного, близько двох десятків місцевих жителів. Люди кажуть: опікуватись питаннями транспортного сполучення повинна місцева влада. "Маршрутка має бути. Хай трошки буде дорожче, ніхто ж не проти. Тільки ось так кидати нас напризволяще, я вважаю, що це неправильно", — каже житель Новопетрівки Леонід Третьяк.

Фото: Суспільне Запоріжжя Леонід Третьяк

У Широківській сільській раді проблеми жителів п'яти сіл громади, які залишились без надання послуг транспортного обслуговування, знають, каже заступник голови Широківської громади Дмитро Свіркин. За його словами, перевізник посилається на нерентабельність маршруту через відсутність пасажиропотоку:

"У нас на сьогодні сформовані пропозиції, яким чином можна оптимізувати, можливо дублювати маршрут, чи можливо змінити якимось чином графік, аби безпосередньо задовольняти мешканців по проїзду. В тому числі оптимізувати можливо витрати цього перевізника. І всі ці пропозиції ми будемо озвучувати безпосередньо наразі, яка вже відбудеться безпосередньо наступного тижня в обласній державній адміністрації", — пояснює він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дмитро Свіркін

Роман Пісарев, заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації сказав у коментарі Суспільному, що про проблему там дізналися щойно:

"Взяли питання на контроль. Будемо спілкуватись із перевізником. Який повинен обслуговувати із місцевою владою. У разі необхідності зберемо нараду. Питання буде вирішено на користь пасажирів", — сказав він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне направило інформаційний запит до Товариства з обмеженою відповідальністю “Профтаксі” з проханням прокоментувати ситуацію щодо припинення роботи автобусного маршруту “Запоріжжя-Федорівка”.

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