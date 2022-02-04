Понад 4 тисячі операцій на рік: як лікують онкохворих на Сумщині

Близько 11 тисяч людей пролікували за минулий рік у Сумському обласному онкодиспансері. У тому числі зробили 4,5 тисячі операцій. Про це 4 лютого, у Всесвітній День боротьби з раком, розповів головний лікар закладу Володимир Шевченко. Скільки жителів Сумщини зараз мають статус онкопацієнта, і які можливості лікування є в обласному диспансері, дізнавалась Анна Книш.

Олена приїхала з Білопілля купити квитки в театр. Хоче сходити на виставу і на концерт. Так відволікається від тривожних думок. За тиждень у жінки – планове КТ-обстеження, що покаже, як спрацювала обрана схема лікування – операція і сім курсів хімієтерапія. У липні минулого року Олена звернулася до лікаря зі скаргами на дискомфорт у шлунку. Після гастроскопії запідозрили рак. Потім лабораторно підтвердили.

Жінка зізнається: "Це був такий шок. Я знала про ці діагнози, але не думала, що це трапиться зі мною. Але зібравши думки докупи, вирішила, що треба все діагностувати точніше, пройти ряд обстежень і йти далі. Життя продовжується, і треба жити". Олена говорить, що хімієтерапію проходила безкоштовно, проте докупляла препарати за свої кошти.

Новина про діагноз – стрес і для хворого, і для його оточення, говорить психолог Дар’я Черенщикова. У таких випадках варто звернутися за підтримкою до спеціаліста. У близьких виникає природнє бажання надати підтримку. Але треба враховувати готовність хворого її отримати.

Такий шлях, як Олена, в області зараз проходять близько 37 тисяч людей. Жінки найчастіше мають ураження молочної залози, шийки матки, чоловіки – легенів і простати.

Також останнім часом збільшується кількість новоутворень шкіри, розповідає директор онкодиспансеру Володимир Шевченко. Також чоловік говорить: "Ковід впливає на статистичні дані. Наші пацієнти не доходять до онкодиспансеру, лікуються від ковіду і від його ускладнень, перенавантажені лікарі, тому меншою мірою звертають увагу на злоякісні новоутворення. У нас збільшилась кількість занедбаних випадків, коли пацієнти приїздять з 3-4 стадією".

Щодо профілактики онкопатологій, медики радять не ігнорувати профілактичні огляди, вчасно лікувати хронічні захворювання, відмовитися від шкідливих звичок і знизити рівень стресу.

За словами директора обласного онкодиспансеру, Сумська область за поширеністю онкозахворювань посідає четверте місце в Україні. Показник захворюваності на Сумщині складає 340 людей на 100 тисяч населення (в середньому по Україні – це 260 людей на 100 тисяч населення).

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