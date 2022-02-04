Політична партія "УДАР" на наступних парламентських виборах братиме участь самостійно. Про це на з'їзді партії повідомив її лідер мер Києва Віталій Кличко.
"УДАР" – самостійна партія. Наголошую, що в наступних виборах ми братимемо участь самостійно", – зазначив політик.
При цьому Кличко попросив "демократичні сили об'єднатися заради спільних цілей".
"Усім проукраїнським політичним силам, міським головам, головам ОТГ – усім від кого залежить майбутнє нашої країни. Треба сьогодні боротися не один проти одного, треба сьогодні боротися за Україну", – зазначив Кличко.
Також на з'їзді партії "УДАР" домовилися виснути кандидатом по 206-му округу голову Чернігівського осередку партії Ломака. Як відомо, нові вибори у Чернігові проходять через смерть депутата Антона Полякова.
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