Політична партія "УДАР" на наступних парламентських виборах братиме участь самостійно. Про це на з'їзді партії повідомив її лідер мер Києва Віталій Кличко.

"УДАР" – самостійна партія. Наголошую, що в наступних виборах ми братимемо участь самостійно", – зазначив політик.

При цьому Кличко попросив "демократичні сили об'єднатися заради спільних цілей".

"Усім проукраїнським політичним силам, міським головам, головам ОТГ – усім від кого залежить майбутнє нашої країни. Треба сьогодні боротися не один проти одного, треба сьогодні боротися за Україну", – зазначив Кличко.

Також на з'їзді партії "УДАР" домовилися виснути кандидатом по 206-му округу голову Чернігівського осередку партії Ломака. Як відомо, нові вибори у Чернігові проходять через смерть депутата Антона Полякова.

Читайте також

В’ячеслав Анатолійович та боксерська рукавичка: як УДАР і «Рідний дім» підписали угоду про співпрацю

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу