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"УДАР" — самостійна партія". Кличка заявив, що його політична сила піде на вибори "сама"
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"УДАР" — самостійна партія". Кличка заявив, що його політична сила піде на вибори "сама"

Ярослав Лепеха
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"УДАР" — самостійна партія". Кличка заявив, що його політична сила піде на вибори "сама" УНІАН

Політична партія "УДАР" на наступних парламентських виборах братиме участь самостійно. Про це на з'їзді партії повідомив її лідер мер Києва Віталій Кличко.

"УДАР" – самостійна партія. Наголошую, що в наступних виборах ми братимемо участь самостійно", – зазначив політик.

При цьому Кличко попросив "демократичні сили об'єднатися заради спільних цілей".

"Усім проукраїнським політичним силам, міським головам, головам ОТГ – усім від кого залежить майбутнє нашої країни. Треба сьогодні боротися не один проти одного, треба сьогодні боротися за Україну", – зазначив Кличко.

Також на з'їзді партії "УДАР" домовилися виснути кандидатом по 206-му округу голову Чернігівського осередку партії Ломака. Як відомо, нові вибори у Чернігові проходять через смерть депутата Антона Полякова.

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