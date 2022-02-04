Хотінську опорну школу реконструюватимуть за 44 млн грн

Хотінску опорну школу реконструюватимуть – для цього виділили 44 мільйони гривень. За словами Хотінского селищного голови - це спільні кошти: 5 мільйонів дала Хотінська тергромада, решту взяли з бюджету області. Які роботи мають виконати та що може уповільнити процес – далі в матеріалі Діани Крахматової.

Ірина Криницька викладає математику 20 років. Поки що профільний кабінет вчительки пустує - через карантин заняття відбуваються дистанційно. Жінка говорить: "У нашому класі в мене є ноутбук, купила сама собі графічний планшет і проводжу так уроки. Хочеться комфортних умов навчання. Це і нові парти, стелі, нова підлога, ну і, звичайно, нова дошка, ноутбуки, проєктор".

Потребує оновлення й харчоблок – їдальню ремонтували минулого року коштами громади, каже директорка школи, а от інше сподіваються доробити з цьогорічних надходжень.

Всього на ремонт школи запланували 44 мільйони гривень. На цю суму планують облаштувати навколишню територію - три стадіони, дендропарк, та повністю відремонтувати навчальний заклад зсередини.

Площа школи – дві тисячі квадратних метрів. Опорною є з 2017-го. Зараз тут навчається близько 250 учнів. Очікують, що кількість дітей збільшиться.

Ремонт школи відбуватиметься в три етапи – перший - заміна покрівлі, вікон, утеплення фасаду і фундаменту зробили у 2018-му за кошти державного фонду регіонального розвитку – тоді на капітальний ремонт витратили 18 млн гривень. Останні ж два роки, каже Микола Торяник - Хотінський селищний голова, оздоблювали школу власними коштами.

Отримати кошти та розпочати ремонт селищний голова сподівається цього року. За його словами, проблема в тому, що школа з прилеглими територіями знаходиться поза межами населеного пункту. Щоб це виправити, розробили новий генеральний план селища. Чоловік зазначає: "Залишився маленький нюанс – затвердить межі в районній раді.Технічний формальний процес ми не можемо зробити. І сьогодні якщо нам і дадуть кошти – як ми будемо працювати по тому, що в нас нема? А не можемо зробить, тому що депутати районної ради з непонятних причин просто не затверджують межі Хотіні".

Віктор Химич - Голова Сумської районної ради пояснює: "Останнім часом не збирається постійна депутатська комісія з земельних питань. Хоча розпорядженням голови районної ради призначалося виїзне засідання постійної комісії, але вона так і не зібралася. Мабуть, з цих причин не підтримали депутати, не знайшлося голосів".

За словами Миколи Торяника, якщо кошти надійдуть вчасно, реконструкція має завершитися у 2023-му.

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