5 людей за добу травмувалися на гірськолижному курорті на Закарпатті

П'ятеро людей травмувалися на гірськолижному курорті "Красія" упродовж 3 лютого. Про це Суспільному розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. Долікарську допомогу травмованим туристам надали рятувальники відділення села Вишка, Ужгородського району.

Серед туристів, які постраждали під час катання на лижах у горах — двоє жителів Києва, двоє ужгородців та мешканець Великого Березного.

ФОТО: ДСНС у Закарпатській області

"Це безпосередньо пошуково-рятувальні та аварійно-рятувальні роботи в горах. Тут не лише пошуково-рятувальні роботи, а і надання допомоги туристам, які травмувалися на лижах чи сноубордах", — розповіла Наталія Батир.

ФОТО: ДСНС у Закарпатській області

За словами речниці, після надання допомоги туристам, рятувальники транспортували травмованих вниз до відділення та передали медикам швидкої.

Загалом від початку 2021 року понад 100 людей звернулися за допомогою до гірських рятувальників, — розповіла Наталія Батир.

"Але є в нас приємна тенденція, адже з початку року у підрозділах гірської пошуково-рятувальної частини зареєстровано понад 300 груп, які вирушали туристичними маршрутами. Це свідомі громадяни, які перед тим, як вийти у туристичний похід мандрувати Карпатами, зареєструвалися в рятувальників, отримали всю необхідну інформацію і знали, куди вони вирушають і ті погодні умови, які на них чатують", — каже речниця закарпатських рятувальників.

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