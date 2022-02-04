Вже у вересні 2022 року завершується каденція Генерального Секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Серед кандидатів на посаду нового Генерального секретаря — прем’єр Португалії Антоніо Кошта, експрем’єр Італії Енріко Летта та очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес.

За повідомленням пресслужби Норвезького банку, Єнс Столтенберг можливо очолить інституцію у грудні 2022 року.

Тим часом за повідомленням агентства Bloomberg вже протягом кількох місяців після відставки Столтенберга відбудуться вибори нового генерального секретаря. Держави-члени альянсу повинні висунути своїх кандидатів до червня, коли у Мадриді відбудеться саміт НАТО.

За інформацією Bloomberg, наразі існують три кандидати на посаду генсека: прем’єр Португалії Антоніо Кошта, експрем’єр Італії Енріко Летта та очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес. При цьому, за інформацією агентства, кандидати від Балтійських країн можуть мати труднощі під час виборів, адже їхня стратегія у відносинах з Росією може здатися надто "провокаційною".

Дискусії щодо можливого наступника Столтенберга тривають вже декілька місяців. Наприклад, у грудні 2021 року The Heritage Foundation називало серед можливих кандидатів на цю посаду експрем’єрку Великої Британії Терезу Мей, колишнього Високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Федеріку Могеріні, міністра оборони Італії Лоренцо Гуеріні та експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд

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