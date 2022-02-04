Спортсмени, які виступатимуть на Олімпійських іграх житимуть та виступатимуть у спеціальній зоні — "бульбашці", яку не можна залишати, а глядачам на трибунах рекомендують не кричати, а аплодувати чи співати.

Одразу по приїзду спортсмени потрапляють в "бульбашку" — ця зона ізольована від зовнішнього світу. У ній є локація для змагань, житло для спортсменів і персоналу, а також зона для роботи медіа, у ній також працює власний транспорт. Учасники не зможуть виходити звідси.

Як глядачів допустять лише жителів Китаю. Вони щодня здаватимуть тести на коронавірус, замість оплесків та криків з трибун — аплодисменти або спів — так обмежують кількість видихів.

Переміщатися можна на автобусах та швидкісному поїзді.

На олімпіаді працюватимуть 20 000 волонтерів.

Китай заявив, що вартість проведення Олімпіада склала 3.9 млрд доларів. Натомість Business Insider оцінює її у понад 38 млрд.

Через системне порушення прав людини Олімпіаду дипломатично бойкотуватимуть п’ять країн.

Участь у Іграх братимуть 2871 спортсменів з 91 країни. Вони змагатимуться у трьох кластерах: Пекін — хокей, ковзанярський спорт, фігурне катання та керлінг; Чжанцзякоу — сноуборд, біатлон, лижні гонки, стрибки з трампліну; Яньцин — гірські лижі та бобслей

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