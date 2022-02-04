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На Запоріжжі чадним газом отруїлися семеро людей, серед них діти
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На Запоріжжі чадним газом отруїлися семеро людей, серед них діти

Василина Гав'як
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На Запоріжжі чадним газом отруїлися семеро людей, серед них діти Фото: КНП «ТМО» ОЦЕМД та МК» ЗОР

3 лютого у селі Переможне Мелітопольського району через несправне пічне обладнання чадним газом отруїлися семеро людей, серед них четверо дітей.

Про це 4 лютого повідомили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради на своїй сторінці у Facebook.

Серед тих, хто отруївся чадним газом: 56-річний чоловік, 34-річна та 38-річна жінки та четверо дітей — троє дівчат підлітків та тримісячне немовля.

На місці допомогу постраждалим надавали дві фельдшерські бригади.

Після надання медичної допомоги, їх госпіталізували до медзакладу. Суспільне намагається дізнатися про їхній теперішній стан.

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