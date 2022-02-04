3 лютого у селі Переможне Мелітопольського району через несправне пічне обладнання чадним газом отруїлися семеро людей, серед них четверо дітей.

Про це 4 лютого повідомили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради на своїй сторінці у Facebook.

Серед тих, хто отруївся чадним газом: 56-річний чоловік, 34-річна та 38-річна жінки та четверо дітей — троє дівчат підлітків та тримісячне немовля.

На місці допомогу постраждалим надавали дві фельдшерські бригади.

Після надання медичної допомоги, їх госпіталізували до медзакладу. Суспільне намагається дізнатися про їхній теперішній стан.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram