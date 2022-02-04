3 лютого у селі Переможне Мелітопольського району через несправне пічне обладнання чадним газом отруїлися семеро людей, серед них четверо дітей.
Про це 4 лютого повідомили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради на своїй сторінці у Facebook.
Серед тих, хто отруївся чадним газом: 56-річний чоловік, 34-річна та 38-річна жінки та четверо дітей — троє дівчат підлітків та тримісячне немовля.
На місці допомогу постраждалим надавали дві фельдшерські бригади.
Після надання медичної допомоги, їх госпіталізували до медзакладу. Суспільне намагається дізнатися про їхній теперішній стан.