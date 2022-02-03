Скандал зі Джо Роганом: Spotify хоче залучити 50 мільйонів нових авторів

Стримінговий сервіс Spotify прагне залучити 50 мільйонів нових авторів, які будуть заробляти на аудіоконтенті за допомогою платформи.

Як повідомляє The Verge, у такий спосіб Spotify реагує на скандал із подкастами Джо Рогана, присвячених пандемії COVID-19, у відповідь на які низка музикантів звинуватили ведучого у поширенні фейків про пандемію та відкликали ліцензії на відтворення їхньої музики на платформі.

Зокрема, генеральний директор Spotify Деніел Ек, відповідаючи на запитання журналістів щодо негативної реакції на присутність Рогана на платформі, підтримав рішення компанії провести, поширити та монетизувати шоу. При цьому він наголосив на свободі слова та перетворенні Spotify на платформу, яка може допомогти всім творцям аудіо заробляти на життя, незалежно від їхньої думки.

"Ми намагаємося збалансувати творче самовираження з безпекою наших користувачів, і, звичайно, це дуже складне питання", — сказав він.

Ек також додав, що ще зарано говорити, чи стане відтік музикантів з платформи серйозною проблемою. Окрім того, він згадав про обіцянку компанії опублікувати заяву щодо відмови від відповідальності у зв'язку з інформацією про COVID-19 у будь-якому епізоді подкасту, в якому обговорюється вірус.

За словами директора компанії, відтак Spotify сподівається залучити 50 мільйонів авторів, які зароблятимуть гроші за допомогою платформи. Також компанія продовжить інвестувати в інструменти, ресурси та послуги для їхнього обслуговування.

Як зазначає видання, кількість активних користувачів платформи за рік зросла на 18% до 406 мільйонів людей, а число преміум-користувачів Spotify сягнуло 180 мільйонів.

Що відомо

26 січня стало відомо, що канадський фолк-музикант Ніл Янг написав листа своїм менеджерам та звукозаписувальному лейблу з вимогою "негайно" видалити з бібліотеки Spotify його музику. За його словами, приводом для прохання стало поширення на платформі "неправдивої інформації про вакцинацію від коронавірусу". Того ж дня до протесту Янга з аналогічною вимогою видалити свою музику приєдналася виконавиця Джоні Мітчелл.

Янга обурив випуск 2021 року найпопулярнішого авторського подкасту на Spotify від американського коміка Джо Рогана, в якому вірусолог-антивакцинатор Роберт Малоун висловив недоведені гіпотези про "безкорисність" вакцин.

Музикант вважає, що подкаст The Joe Rogan Experience, кожен епізод якого слухають у середньому 11 мільйонів людей, має величезний вплив – і Spotify відповідальні за поширення дезінформації на своїй платформі.

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