Три десятки родин на Луганщині, які виховують дітей з ментальними розладами, отримали спеціальні рятівні бирки. Ярлики, які пришивають на одяг, можуть стати у пригоді, якщо дитина загубилась.

Про це Суспільному повідомила інклюзивна громадська радниця Катерина Жукова.

Суспільне Донбас Катерина Жукова

За словами Катерини, на бирках, призначених для людей з ментальними порушеннями, є покрокова інструкція, як допомогти.

"Це така рятівна бирка зроблена з сатину, на ній зображені піктограми про допомогу. Телефон контактний, в цьому випадку це мій контактний телефон, тому що це бирка для моєї дитини, І є тут ще QR-код", — говорить Катерина.

Керівниця громадської організації "Світ для всіх" Вікторія Неліпа розповіла Суспільному, для чого потрібен QR-код.

"Відкриваємо додаток у телефоні, скануємо QR-код, і вже через секунду у нас на екрані дуже доступна інструкція, як діяти надалі, якщо ви знайшли дитину з такою биркою", — каже фахівчиня.

За словами Вікторії, про використання таких бирок вона знає із власного досвіду.

"Моєму Григорію 4 роки й до дитячого садочка ми вже не ходимо без цієї бирки. Тому що це безпека. Дуже багато діток з розладами аутистичного спектра чи іншими особливостями розвитку є невербальними зовсім. Якщо дитина не може сказати навіть як її звуть, то сказати де вона живе, де шукати маму – це для неї зовсім нереальні речі", — пояснила Вікторія.

Наразі 32 дитини вже отримали бирки. За словами Катерини Жукової, поки їх тестують, та за потреби будуть удосконалювати.

Що відомо

Ярлики розробили представники мережі інклюзивних громадських радників. Виготовляють бирки індивідуально, комплектом від 30 штук. Разом з ними видають інструкцію. Ярлики можна замовити на онлайн платформі IncNet.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber