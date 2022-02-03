Три десятки родин на Луганщині, які виховують дітей з ментальними розладами, отримали спеціальні рятівні бирки. Ярлики, які пришивають на одяг, можуть стати у пригоді, якщо дитина загубилась.
Про це Суспільному повідомила інклюзивна громадська радниця Катерина Жукова.
За словами Катерини, на бирках, призначених для людей з ментальними порушеннями, є покрокова інструкція, як допомогти.
"Це така рятівна бирка зроблена з сатину, на ній зображені піктограми про допомогу. Телефон контактний, в цьому випадку це мій контактний телефон, тому що це бирка для моєї дитини, І є тут ще QR-код", — говорить Катерина.
Керівниця громадської організації "Світ для всіх" Вікторія Неліпа розповіла Суспільному, для чого потрібен QR-код.
"Відкриваємо додаток у телефоні, скануємо QR-код, і вже через секунду у нас на екрані дуже доступна інструкція, як діяти надалі, якщо ви знайшли дитину з такою биркою", — каже фахівчиня.
За словами Вікторії, про використання таких бирок вона знає із власного досвіду.
"Моєму Григорію 4 роки й до дитячого садочка ми вже не ходимо без цієї бирки. Тому що це безпека. Дуже багато діток з розладами аутистичного спектра чи іншими особливостями розвитку є невербальними зовсім. Якщо дитина не може сказати навіть як її звуть, то сказати де вона живе, де шукати маму – це для неї зовсім нереальні речі", — пояснила Вікторія.
Наразі 32 дитини вже отримали бирки. За словами Катерини Жукової, поки їх тестують, та за потреби будуть удосконалювати.
Що відомо
- Ярлики розробили представники мережі інклюзивних громадських радників. Виготовляють бирки індивідуально, комплектом від 30 штук. Разом з ними видають інструкцію. Ярлики можна замовити на онлайн платформі IncNet.