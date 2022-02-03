Чотири роки ремонту колектора у Харкові: що зроблено і коли закінчать

Ремонт каналізаційного колектора на вулиці Греківській, який у "Харківводоканалі" обіцяють закінчити з 2019 року, тепер планують завершити до кінця 2022 року. Орієнтовно — восени.

Про це Суспільному сказав перший заступник директора комунального підприємства "Харківводоканал" Олександр Коваленко. За його словами, терміни переносять через підрядника, який не встиг виконати роботи вчасно.

"Така унікальна робота. Дуже складна. Вони пройшли дуже важливий етап — щитове проходження. Це унікальний щит, він єдиний в Україні. Сто метрів під землею пройшов щит. Тепер треба доробити шахти, заглибити приймальну шахту — й закінчиться увесь комплекс робіт. Будемо старатися, щоб до осені закінчити", — сказав Коваленко.

Суспільне Харків Частину робіт, які були призначені на 2021 рік, підрядники виконали, каже Коваленко

За його словами, за представлені акти виконаних робіт із підрядниками розплатилися: заплатили понад 7 млн з міського бюджету. Як свідчать дані з сайту публічних закупівель Prozorro, торік підрядника змінили. Тепер ремонтом займається Товариство з обмеженою відповідальністю "Натеко Енерго Монтаж".

Суспільне намагалося дізнатися у виконавчого директора компанії-підрядника Павла Гальчука, чому виконання робіт затримується. Упродовж дня на дзвінки він не відповів.

Суспільне Харків

Допоки ремонтні роботи не закінчаться, на місці колектора працюють три насоси. На їхню вібрацію, від якої з'являються тріщини на стінах, жителі сусідніх будинків скаржилися до "Харківводоканалу".

"Наш нещодавно обраний мер сказав у своїй проповіді, коли його вибирали, що всім зроблять дуже комфортне життя — нехай спробує так, це дуже зручно", — каже мешканка будинку на Греківській Олександра Безсмертна.

"Лягаєш — і голова у тебе починає дрижати. Ніби ти якийсь хворий", — додає мешканець Олег Костянтинов.

В останньому листі комунальники відповіли: "Оскільки роботи з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора не завершені, демонтувати насоси для перекачування стічних вод неможливо".

"Я людей розумію прекрасно: гуркотить під вікнами. Але з іншого боку тут же каналізація стікається з половини міста. Що? Від’єднати пів міста від каналізації? Теж не вихід", — каже робітник "Харківводоканалу" Валерій Біназаров.

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