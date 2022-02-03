Сумчанка Марія Мисловська отримала статус арбітра FIFA з футзалу на 2022 рік

Сумчанка Марія Мисловська - серед п'яти українців, які отримали статус арбітрів FIFA з футзалу на 2022 рік. Це дає їй можливість судити міжнародні матчі.

Марії Мисловській 27 років. З десяти її життя пов’язане з футболом та футзалом. Спочатку була спортивна секція у школі, потім – в університеті. За цей час у житті футболістки були різні турніри.

"Кожен турнір, кожен чемпіонат запам’ятовується. Запам’ятовується не медаллю, не зайнятим місцем навіть, а емоціями, прожитими там", - говорить вона.

З трьох видів спорту – футболу, пляжного футболу та футзалу – перевагу віддає останньому. "Там є багато моментів класних. Саме тому я зараз зв’язала своє життя з футзалом", - розповідає спортсменка.

П’ять років тому, після завершення спортивної кар’єри, Марія розпочала роботу арбітрині. Пригадує свій перший матч у цій якості.

"Це був матч зірок. Я тоді тільки починала вчити правила, вся ці нюанси суддівські. І це був мій перший матч. Я тоді навіть у свисток не вміла свистіти", - згадує Марія.

Дебют Марії Мисловської у новому званні відбувся в товариському матчі між жіночими збірними України та Іспанії (який завершився з рахунком 0:7) відбувся 18 січня 2022 року в Бучі.

Ніні Марія одружена з футболістом та тренером сумської аматорської команди Максимом Мисловським. Говорить, що спільні інтереси допомагають у повсякденному житті:

"Вдома бувають моменти, ми жартуємо: якщо посуд не помив – це жовта картка".

Що відомо

У списках ФІФА на 2022 рік - 32 представники від України. Це арбітри з футболу, футзалу, пляжного футболу та асистенти.

У переліку асистентів арбітра також сумчанка Марина Стрілецька, яка працювала у цьому статусі і в 2021 році.

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