У Житомирі відкрили виставку картин, книг та особистих речей афганців

3 лютого у Житомирі в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відкрили виставку "Честь. Відвага. Обов'язок", на якій представлені картини, книги та особисті речі учасників війни в Афганістані.

Про це Суспільному розповіла організаторка виставки Ольга Птіцина. За її словами, на виставці представлені книги на афганську тематику, картини та особисті речі учасників війни в Афганістані.

"Полковник Заліско Василь Васильович надав нам деякі свої речі з особистого архіву, – каже Ольга Птіцина. – Серед цих речей афганські газети того часу, листівки, листи, публіцистичні статті, в яких він осмислює тему війни в Афганістані. Також у нас представлені книги, які розкривають творчіть засновника всеукраїнського фестивалю вшанування воїнів України "Розстріляна молодість" Анатолія Шмалюка. Також у нас представлені цікаві живописні роботи та літературна творчість учасника бойових дій на території Афганістану, полковника Юрія Чернишова".

Фото: Суспільне Житомир Ольга Птіцина

Фото: Суспільне Житомир

На виставці представлено три фотографії, які належать учаснику війни в Афганістані Олександру Шульзі.

"Я проходив службу в 1986-1988 році в такому місці як перевал Салан. Ми служили там, охороняли тунель. На цьому перевалі дуже багато снігу, це ускладнювало бойові дії, тому що відбувалися сходження лавин і постійні обстріли застави. У нас на цьому перевалі був бойовик Ахмет Шах Масуд, він постійно не давав нам спокою", – розповів Олександр Шульга.

Фото: Суспільне Житомир Олександр Шульга

Півтора року прослужив у Афганістані командиром батальйону Віктор Симоненко.

"Мені хотілося б повернутися у ті події, можливо, зустріти когось із друзів. Зараз тут можна побачити картини, які присвячені Афганістану. Завдяки таким виставкам ці події не будуть забуті".

Виставку присвятили дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Переглянути виставку в бібліотеці імені Олега Ольжича можна до 28 лютого.

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