Танцює, співає, пише вірші: 99-річна волинянка поділилася секретом довголіття

99-річна жителька села Купичів Ковельського району Ганна Патріарх сама доглядає господарство, танцює, співає та пише вірші, частина з яких є автобіографічними, — розповіла Суспільному довгожителька.

За все життя жінка жодного разу не лежала у лікарні.

Ганна Патріарх народилася в багатодітній сім`ї. Розповідає: всього у родині було вісім дітей, серед рідних теж були довгожителі. Торік, на 101-му році життя, померла її старша сестра.

Суспільне Волинь Пенсіонерка Ганна Патріарх

Бабуся каже: в родині з покоління в покоління передавали знання про здоров'я та боротьбу з різними хворобами. До медиків довелося зверталася лише одного разу в молодості.

"Гнала в Брест корови із Турійська. І ми їх коло річки пасли. Я пробила ногу склом і мусила зайти в больніцу і мені там укола дали. Ото в жизні баба ніколи в лікарні не була ні таблеток не пила", – розповідає довгожителька.

Суспільне Волинь Жінка повертається додому після прогулянки

На городі жінка вирощує лікувальні трави: канупер, мелісу та м'яту. "Як зуб болить, то я лепехи пахущої на трійцю намочив кореня, заложив і знімай. А голова як болить, то я найду що пити", – розповідає пенсіонерка. З її слів, головний секрет довголіття – мирне життя і щоденна праця.

Попри вік, каже жінка, має добру пам'ять. Вірші та пісні ніколи не записує, усе тримає в голові. Єдине про що жалкує, зізнається довгожителька, що доживати вік доводиться на самоті. Двоє дітей живуть далеко і рідко навідуються до матері. Вести господарство жінці допомагають волонтери.

У серпні цього року Ганна Патріарх святкуватиме 100-літній ювілей.

Матеріал підготувала Олександра Шелест.