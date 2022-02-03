По сім років в’язниці. ВАКС виніс вирок двом суддям-хабарникам

Вищій антикорупційний суд засудив до семи років позбавлення волі двох колишніх суддів Голосіївського районного суду Києва, раніше викритих на отриманні хабаря у 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"3 лютого 2022 року у Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду м. Києва, яких було викрито на отриманні 8 тисяч доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення цивільної справи", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, колегія суддів ВАКС погодилась із доводами прокурора та визнала одного з суддів винним у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 368 КК України.

"Суд призначив йому покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна", — розповіли в САП.

Іншого суддю, який на момент скоєння злочину працював адвокатом, колегія визнала винним за ч. 3 ст. 368 КК України. Він отримав 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.

Також суд змінив обвинуваченим запобіжний захід із застави на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Обох фігурантів взяли під варту у залі суду.

За даними громадської організації "Центр протидії корупції", першим обвинуваченим у справі є суддя Андрій Новак, а другим — Олександр Білик. Обидва працювали у Голосіївському суді столиці.

"Нагадаємо, до Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин із позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії "Євроінс Україна" і виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а адвокатом позивача був саме екссуддя Білик", — зазначили у ЦПК.

Тоді суддя Новак за вказане судове рішення взяв 8 тисяч доларів, які йому передав Білик.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

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