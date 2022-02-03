З початку року на Житомирщині декларацію про доходи подали 285 жителів

З початку 2022 року у Житомирській області декларацію про доходи на загальну суму понад 25 мільйонів подали 285 жителів. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки керівника Державної податкової служби області Марія Кисельова.

За її словами, власні доходи також задекларували чотири жителі області, які упродовж минулих років цього не робили.

"У нас є громадянин, який задекларував цього року доходи понад один мільйон гривень, він житель Коростишівського району. Ним було задекларовано іноземні доходи в сумі мільйон 263 тисячі гривень та визначено до сплати 227,4 тисячі гривень ПДФО і 18,9 тисяч гривень військового збору", – сказала Марія Кисельова.

Фото: Суспільне Житомир Марія Кисельова

Громадяни, які протягом минулих податкових періодів отримували доходи, але не декларували їх та не сплачували в повній мірі податки мають право на одноразове добровільне декларування активів.

"Особи, які задекларували активи, придбані за доходи без сплати податків, за умови сплати одноразового збору з одноразового добровільного декларування, звільняються від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за несплату податків", – розповіла Марія Кисельова.

Кампанія із декларування доходів за 2021 рік триватиме до 1 травня.

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