США заявили про ліквідацію лідера "Ісламської держави"

Президент Джозеф Байден заявив, що військові США ліквідували лідера угруповання "Ісламська держава" Абу Ібрахіма аль-Хашімі аль-Курайші на території Сирії.

Про це 3 лютого повідомляє пресслужба Білого дому.

"Минулої ночі за моєю вказівкою Збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити мир безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил ми ліквідували Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші – лідера ІДІЛ", — розповів Байден.

За словами президента, операція минула без втрат з боку американських військових. Окрім того, Байден повідомив, що планує виступити зі зверненням до нації.

Попередник аль-Курайші, Абу Бакр аль-Багдаді був ліквідований 26 жовтня 2019 року у сирійському Ідлібі.

Що відомо

Екскерівник Національного директорату безпеки Афганістану Рахматулл Набіл заявив, що деякі колишні військові Збройних сил Афганістану, а також ексспівробітники спецслужб країни вступають до лав ІДІЛ.

1 вересня 2020 року Турецькі правоохоронці затримали командира терористичної організації "Ісламська держава", який очолював осередок угруповання у країні.

У травні 2020-го Україна екстрадувала до Грузії одного з ключових лідерів "Ісламської держави".

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