Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору, – розповіла Супільному начальниця відділу центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, – Юлія Колеснікова.

Кубок світу тривав з 24 січня по 2 лютого у місті Естерсунд в Швеції.

На змаганнях волиняни вибороли "срібну" та "золоту" нагороди.

Волинський центр з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”

Результати волинських спортсменів:

1 місце – Конашук Богдана (лижні перегони, 1.0 км)

2 місце – Шевчик Назар (біатлон, 10.0 км)

3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 6.0 км)

3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 10.0 км)

11 місце – Шевчик Назар (біатлон, 6.0 км)

11 місце – Шевчик Назар (лижні перегони, 1.0 км)

За словами Юлії Колеснікової, готувалися до змагань наші спортсмени у селі Яворів Львівської області. “Там є база Західний реабілітаційний-спортивний центр, вони там постійно на зборах. В них є тренери збірної, вони там перебувають переважно 240 днів на рік”, – зазначила керівниця відділу центру "Інваспорт".

Волинський центр з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”

Призерка Кубку світу Богдана Конашук нині одна із претенденток на участь в Паралімпійських іграх. Як розповіла Юлія Колеснікова, крім цієї спортсменки також область можливо будуть представляти Юлія Батенкова-Бауман та Назар Шевчик. Трьох претендентів на участь в Паралімпіаді мають погодити в Міністерстві молоді та спорту України.

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