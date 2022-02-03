Вночі 3 лютого сталася пожежа в приватному житловому будинку Шостки на вулиці Тургенєва. Пожежники врятували чоловіка.

В одній із кімнат будинку палав диван, меблі та речі домашнього вжитку. На підлозі кімнати, рятувальники знайшли чоловіка, на якому вже обгорів одяг. Командир відділення Андрій Покидюк разом із пожежним-рятувальником Олександром Юдицьким винесли на вулицю господаря будинку, який не подавав жодних ознак життя.

На свіжому повітрі старший прапорщик служби цивільного захисту Андрій Покидюк, до приїзду медиків провів реанімаційні заходи. Серце чоловіка 1989 р.н. вдалося запустити. Постраждалого забрала швидка допомога.

За попередніми висновками фахівців до загоряння призвело необережне поводження з вогнем господаря.

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