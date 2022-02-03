Займається рукоділлям. 12-річний Дмитро Ткаченко. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

12-річний Дмитро займається рукоділлям. Удома з мамою влаштували мініфабрику: в'яжуть шапки, вишивають подушки та продають їх у соцмережах. Поки клієнтів мало, але у хлопця великі амбіції.

"Спеціальна голка, в яку потрібно вставити нитку та вишивати. Основний візерунок на другій стороні. Потрібно робити стежки майже однієї довжини, не потрібно швидко робити. Коли я побачив і купили голку, то я дуже сильно радувався", — розповів Дмитро Ткаченко.

Як розповів хлопець, щоб зробити подушку, йому потрібен один день. Шапку він в’яже за півгодини на спеціальній машинці.

"Мама в інтернеті в фейсбуці побачила цю машинку, а коли мені показала, мені дуже сподобалось. Якщо ви захотіли зробити з двома кольорами шапку, то десь до половини доходите, відрізаєте і другу нитку"

Мама Дмитра теж займається рукоділлям. Разом вони влаштували вдома мініфабрику

У нас інколи є боротьба за голку коврову – хто сьогодні буде вишивати, це так. Тому ми думаємо ще докупити", — розповіла його мама Альона Бердинських.

Свої роботи мама і син продають в Іnstagram

"У нас ще мало клієнтів, але я буду далі робити і хочу, щоб про мене дізнався весь Київ", — наголосив хлопець.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу