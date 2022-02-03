На Волинь восьмий рік триває благодійна акція "Село і місто обіймаються добром". Її організувала волинянка Вікторія Пащенко. Суспільному жінка розповіла: акція – безстрокова.

Раз на тиждень волонтери розвозять селами допомогу.

Вікторія Пащенко працює продавчинею на ринку. До її торгової ятки, каже жінка, охочі постійно приносять новий та вживаний одяг, їжу та дитячі іграшки.

Суспільне Волинь Речі, які принесли на ринок небайдужі

Допомоги жінка шукає через соціальні мережі, пише оголошення про збір продуктів, грошей та речей. "Я завжди роблю прямий ефір та фотографії, щоб кожна людина, яка мені довірилась та принесла якусь річ, бачила, що воно не йде десь в сторону, а йде тим людям, які потребують", – розповіла волонтерка.

Суспільне Волинь Волонтери збираються у поїздку

Щонеділі волонтери складають мішки з речами і харчами в автомобілі та везуть у волинські села. Зі слів Вікторії Пащенко, саме в маленьких населених пунктах завжди найбільше чекають на волонтерів.

Одне з останніх сіл, де побували волонтери – Купичів Ковельського району. Допомогу для місцевих жителів привезли до сільського клубу.

Суспільне Волинь Клуб у селі Купичів

Деяким сім'ям волонтери допомагають адресно: відвідують самотніх пенсіонерів, одиноких матерів та інших людей, яким потрібна допомога. Одна з підопічних волонтерів – Сніжана Сиволап. Жінка самостійно виховує чотирьох дітей, один з її синів, шестирічний Богдан, має інвалідність.

Суспільне Волинь Волонтери вдома у родини Сиволап

"В нас дуже круто життя змінилося, завдяки Віці мені захотілося жити, появились позитивні емоції. Бо руки опущені - прибирати не хотілося, ні їсти варити, ні навіть дітей глядіти", – розповідає багатодітна мама Сніжана Сиволап.

Скільком сім’ям допомагає, каже Вікторія Пащенко, не рахує. Волонтерством займається з 2014-го. Також підтримує дружин загиблих на сході військових, надсилає передачі бійцям.

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Матеріал підготував Богдан Комаровський.