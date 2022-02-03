COVID-19 на Вінниччині: 1407 нових випадків, три людини померли

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 407 випадках. Це на 155 більше, аніж напередодні. Одужали 504 людини. Летальних випадків зафіксували три. Такі дані МОЗ України станом на ранок третього лютого.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 135 610 мешканців області. З них одужали 112 763 вінничанина. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 381 людей.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 763 вінничанина (всього 595 749 людей). Другою дозою імунізувалися 940 мешканців області (всього 560 797). Бустерною дозою вакцинувалися 1 020 людини (всього 17 473), а додатковою всього 190 вінничан.

За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39620 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 4446 дітей та 1035 медичних працівників.