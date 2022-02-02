Прокуратура Криму викрила "схему" мешканця півострова, який після переїзду в Київ, видаючи себе за родича Міністра внутрішніх справ України, пропонував посади в МВС за 60 тисяч доларів США. Йому готують повідомлення про підозру, а також запобіжний захід — кримінальним кодексом передбачено покарання від 3 до 8 років в'язниці.

"Під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 10 тисяч доларів США, фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. Наразі готується повідомлення про підозру у зловживанні впливом та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Тривають першочергові слідчі дії", – ідеться у повідомленні.

Так, правоохоронці затримали чоловіка, який видав себе за родича міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та "продавав" посаду в МВС за 70 тисяч доларів.

Фігурант у серпні минулого року запропонував знайомому обійняти посаду керівника одного з департаментів МВС, за що вимагав 70 тисяч доларів. Під час зустрічей чоловік вимагав спочатку 10 тисяч доларів, які він нібито мав передати до кадрового підрозділу відомства для початку процедури працевлаштування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

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