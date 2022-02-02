У Сумах до суду передали обвинувальний акт щодо аварії з одним загиблим та двома травмованими. 29-річному водієві загрожує до 10 років позбавлення волі, йдеться на сайті Сумської обласної прокуратури.

За версією слідства, на момент аварії чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Мова йде про аварію, яка сталася у листопаді 2021 року в селі Нижнє Піщане на вулиці Центральній. Водій автомобіля ГАЗ-53 на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Внаслідок чого авто перекинулося — загинув 19-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля. 14-річний та 15-річний пасажири отримали травми, старший — тяжкі тілесні ушкодження.

Поліція Сумської області

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 3 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння" КК України. Вона передбачає до 10 років позбавлення волі.

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