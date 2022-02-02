50 років пошуків: французький музей повернув викрадену римську статую

Французький музей зміг повернути римську статую бога Вакха, яку викрали у 1973 році — майже 50 років тому.

Як повідомляє BBC, у грудні 1973 року злодії вкрали бронзову статую I століття із зображенням Вакха в образі дитини. Також разом зі статуєю були викрадені 5 тисяч римських монет.

Нідерландський детектив Артур Бранд, який спеціалізується на пошуку предметів мистецтва, простежив шлях статуї до музею, коли австрійський колекціонер запропонував її клієнту.

"За п'ятдесят років після крадіжки нечувано, щоб щось повернулося", — сказав він у коментарі BBC.

Бранд розповів, що із ним зв'язався клієнт, який хотів дізнатися більше про статую після того, як йому запропонував її австрійський колекціонер, який купив її законно. У 1973 році баз даних не існувало, але зрештою детектив знайшов згадку про неї в археологічному журналі за 1927 рік. Потім французька поліція знайшла й звіт про крадіжку.

"Я зв'язався із колекціонером. Він не хотів, щоб у його колекції була вкрадена річ, тому він хотів повернути її, але французьке законодавство вимагає, що за безпеку треба заплатити невелику суму", — пояснив Бранд.

Зрештою половину суми заплатила місцева влада, а решту надав аукціонний будинок, що спеціалізується на античному мистецтві в англійському портовому місті Харвіч.

За словами Бранда, директорка музею Катрін Монне плакала від радості, коли побачила статую

"Я думала, що вона впустить її, вона так нервувала", — розповів детектив.

Монне у коментарі журналістам сказала, що зрозуміла, наскільки статуя красивіша за копію, яка була виставлена на огляд.

Статуя заввишки 40 сантиметрів була викопана на місці гало-римського села Вертільюм на сході Франції в 1894 році, а через роки була представлена на паризькій виставці кращих творів мистецтва Франції.

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