У Житомирі провели Чемпіонат України з гирьового спорту серед десантників

2 лютого у Житомирі провели Чемпіонат України з гирьового спорту серед збірних команд Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Про це Суспільному розповів головний суддя змагань Василь Пронтенко.

За його словами, у чемпіонаті брали участь чоловіки та жінки, які служать у Десантно-штурмових військах.

"Змагання відбуваються за правилами союзу з гирьового спорту у вправі ривок гирі з багатократним перекладанням гирі з руки в руку. В чоловіків тут сім вагових категорій і чотири вагові категорії серед дівчат. Перемога надається тим, хто найбільшу кількість раз підніме гирю за 12 хвилин", – сказав Василь Пронтенко.

Фото: Суспільне Житомир Василь Пронтенко

У ваговій категорії до 58 кілограмів серед жінок перемогу здобула Людмила Козубал.

"Фізично було важко, але трималася завдяки такій підтримці глядачів. Хочеться в один момент кинути гирю, але, коли чуєш крики підтримки, то, мабуть, друге дихання відкривається. Загалом я підняла гирю 111 разів", – розповіла Вікторія Козубал.

Фото: Суспільне Житомир Вікторія Козубал

Перемогу у ваговій категорій до 63 кілограм серед чоловіків отримав Володимир Писаренко.

"Я готувався протягом місяця, виграв першість у місті Краматорськ і зараз буду представляти на чемпіонаті ЗСУ. Я вже другий раз виграю такі змагання", – сказав Володимир Писаренко.

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